Успеть до 3 сентября. За что Сбербанк подарит деньги клиентам и какие нюансы у зарплатных карт

Сбербанк предложил держателям карт Visa Classic и Visa Gold сделать их зарплатными. Как сообщается на его сайте, зарплатная карта даёт клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и СМС-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (–0,8 процентных пункта).

В приложении "Сбербанк Онлайн" необходимо подать заявление для привязки карты к зарплатному проекту и направить его работодателю. Всем, кто сделает это до 3 сентября, банк переведёт 500 рублей на счёт мобильного телефона. Правда, деньги придут после зачисления первой зарплаты и подтверждения нового статуса карты через СМС или push-уведомления.

Независимый пиар-консультант Анастасия Куценко говорит, что предложение начислить 500 рублей клиенту при открытии зарплатной карты в Сбербанке мало чем отличается от акций, которые проводят, например, розничные сети. По её словам, магазины также предлагают бонусы при открытии карты (или они уже могут быть начислены), начисляют кешбэк за покупки или дают скидки при приобретении определённых товаров.

— В данном случае 500 рублей на карту — это затраты Сбербанка. Но при этом также есть и целевые показатели, которых он хочет достичь, объявляя такую акцию. Это увеличение клиентской базы, рост продаж банковских продуктов и смежных направлений. Сбербанк создаёт крупнейшую экосистему в РФ, это ещё и мера по улучшению лояльности целевой аудитории. Впоследствии каждый новый клиент может привести с собой новых клиентов (друзей и родственников), он будет пользоваться системой быстрых платежей и платформой "Сбербанк Онлайн". Это служит инструментом популяризации услуг и продуктов Сбербанка, а также принесёт дополнительную прибыль финансовой организации, — рассказывает эксперт Анастасия Куценко.

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, при смене зарплатного банка нужно чётко понимать, для чего это нужно. Он отмечает, что для зарплатных клиентов условия по кредитам зачастую лучше. Кроме того, есть выгодные программы лояльности (кешбэк, начисление бонусов, скидки у партнёров банка).

— Также сейчас наблюдается активный переток средств из вкладов на фондовый рынок, поскольку ставки по депозитам становятся всё ниже. В данном случае, если зарплата у человека приходит в банк, принадлежащий инвестиционной компании или брокеру, клиенту будет выгодно и удобно переводить средства между банковскими и брокерскими счетами. Другими словами, менять зарплатный банк целесообразно только тогда, когда вы чётко осознаёте, какие дополнительные выгоды или удобства получите, — пояснил Александр Бахтин.

Аналитик ГК "ФинАМ" Алексей Коренев также пояснил, что сотрудник, получающий зарплату на карту какого-то определённого банка, в большинстве случаев не просто снимает с банковского счёта наличные, но и активно расплачивается картой за приобретаемые товары и услуги. То есть на карточном счету постоянно присутствуют какие-то объёмы средств, за счёт чего банк также формирует часть своей ресурсной базы. По словам эксперта, начисляемые проценты на остатки "до востребования", даже с учётом бонусов, кешбэка и иных стимулирующих мер, всё равно обходятся банку дешевле, чем средства на срочных депозитах, на которые начисляются куда большие проценты.

К плюсам зарплатного проекта аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк также отнёс инициативу самого банка оформить определённые продукты на льготных условиях, которые чаще всего лучше, чем когда клиент самостоятельно обращается в банк. Это касается, например, кредитных карт с большим лимитом и бесплатным обслуживанием.

— Крупные банки активно развивают программы лояльности, а зарплатные клиенты получают дополнительные бонусы, специальные предложения, скидки. Например, распространённым бонусом для карт определённого типа и статуса, которые в рамках зарплатного проекта получают руководители, является бесплатная страховка при выезде за границу, консьерж-сервис и Priority Pass в аэропорту, — отметил Евгений Миронюк.

Из минусов использования зарплатных карт аналитик Алексей Коренев назвал своего рода "зарплатное рабство", когда работнику не предоставляется выбор, в какой банк ему начисляется заработная плата. Такой момент, конечно, не критичен, но не всем клиентам он нравится, говорит эксперт.