С 13 августа меняются правила выплат работникам. Что означают поправки в Трудовой кодекс

С 13 августа начинают действовать поправки, которые упрощают выплаты работникам и осложняют процесс закрытия бизнеса. Лайф разбирался, что нового ждёт сотрудников и предпринимателей в следующем месяце.

С середины августа вступают в силу поправки, которые были внесены в Трудовой кодекс и Закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Таким образом планируется защитить права людей, которые остаются без работы после закрытия компании. Эта проблема стала особенно актуальной из-за пандемии коронавируса. Многие компании закрылись, и далеко не все их сотрудники получили положенные выплаты.

С 13 августа ситуация изменится. Теперь работодатель не сможет ликвидировать предприятие до тех пор, пока не выплатит всем сотрудникам положенные им по закону пособия. Напомним, что если компания закрывается, то всем сотрудникам, которые проработали там больше месяца, положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если человек не смог сразу найти работу в течение второго месяца, то он имеет право на ещё одну такую же выплату. В исключительных случаях по решению службы занятости можно получить пособие и за третий месяц.

По новым правилам работодатель может выплатить все причитающиеся работнику суммы сразу в момент увольнения. Таким образом, фактически сотрудник получит сразу две месячные зарплаты. Правда, работодатель может делать выплаты и поэтапно, в течение установленных законом сроков. Только вот в этом случае он не сможет ликвидировать предприятие до того момента, пока все сотрудники не получат все причитающиеся им деньги.

— Раньше у сотрудников закрывшегося предприятия не было гарантий, что они получат все причитающиеся им деньги, — объясняет ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. — Компанию могли ликвидировать, даже если у неё были долги по зарплате. Теперь это станет невозможным.

Впрочем, по словам Павла Уткина, в трудовом законодательстве всё равно остаются свои нюансы. В частности, это касается недобросовестных работодателей, которые официально не запускают процедуру сокращения штата или ликвидации компании, а просто вынуждают сотрудников "уйти по-хорошему".

— Для работников изменения носят, безусловно, положительный характер, потому что дают гарантии, что их не обманут и выплатят все пособия, — комментирует поправки старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Но на практике я бы не спешил радоваться. Как мы знаем, работодатели и раньше успешно обходили подобные моменты, чтобы не выплачивать пособия сотрудникам при увольнении. В нынешней экономической ситуации не исключаю, что количество компаний, которые стремятся уйти от выплат, склоняя сотрудников к написанию заявления по собственному желанию, вырастет.

По словам Петра Гусятникова, если работодатель нарушает закон и отказывает в положенных выплатах, можно предпринять несколько шагов. Во-первых, обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд). По вашей жалобе они обязаны инициировать проверку. Если окажется, что работодатель нарушает закон, то его оштрафуют.

Надо заметить, что обращение в Роструд совершенно не гарантирует того, что вы получите положенные выплаты. Они лишь зафиксируют факт нарушения. Но это обращение очень важно и его можно будет использовать в дальнейшем.

Во-вторых, если проблема не решается, то имеет смысл обратиться с жалобой в прокуратуру. В-третьих, разрешить конфликт можно через суд. Именно в ходе судебного разбирательства вам может понадобиться заключение Роструда, которое подтвердит вашу позицию в споре с работодателем.