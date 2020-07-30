Россияне признались, что хотели бы подрабатывать курьерами и водителями

Лишь 21% работающих россиян не имеет альтернативного источника заработка или же не хотел бы заниматься подработкой. Остальные почти 80% либо уже имеют подработку, либо планируют заняться её поисками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работу.ру". Опрос проводился среди трёх тысяч человек по всей России.

— 79% россиян хотели бы подрабатывать: 14% ... отметили, что уже заняты на подработке. Ещё 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. В то же время каждый пятый участник исследования (21%) не хотел бы заниматься дополнительной работой, — говорится в исследовании.

Большинство респондентов рассказали, что хотели бы подрабатывать водителями. Такой вариант выбрали 14% опрашиваемых. Ещё 13% высказались в пользу курьеров. На третьем месте по популярности оказалась подработка репетитором. Также среди прочих профессий респонденты указывали маркетологов, разнорабочих и компьютерных мастеров. В разделе "Другое" одним из самых популярных ответов был "удалённая работа".

Россияне признались, что с помощью подработки хотели бы увеличить свои доходы на 30–50%. Так ответили 32% респондентов. Ещё 22% рассказали, что их устроила бы прибавка в 10–20%. Каждый пятый (19%) рассчитывает увеличить свой доход в полтора раза, а зарабатывать на подработке столько же, сколько и на основной работе, хотели бы 24% респондентов.