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В Свердловской области продлили ограничения в связи с коронавирусом, несмотря на открытие ТЦ

Сохраняется масочный режим и запрет на работу ресторанов, кафе и кинотеатров.

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Фото © Pixabay

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 10 августа. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что в документе не идёт речи о частичной отмене ограничений и таким образом сохраняется запрет на работу кинотеатров, а также ресторанов и кафе, которые могут в данный момент обслуживать клиентов на летних верандах или работать навынос. Детские сады продолжают функционировать только в режиме дежурных групп. Также в регионе сохраняется масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

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Виновной в случившемся может быть санитарка.

Стоит отметить, что в пятницу, 31 июля, Куйвашев заявил о решении открыть все торговые центры в Свердловской области с 1 августа. Он объяснил это большим количеством выздоравливающих пациентов.

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