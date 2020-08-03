В Свердловской области продлили ограничения в связи с коронавирусом, несмотря на открытие ТЦ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 10 августа. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что в документе не идёт речи о частичной отмене ограничений и таким образом сохраняется запрет на работу кинотеатров, а также ресторанов и кафе, которые могут в данный момент обслуживать клиентов на летних верандах или работать навынос. Детские сады продолжают функционировать только в режиме дежурных групп. Также в регионе сохраняется масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

Стоит отметить, что в пятницу, 31 июля, Куйвашев заявил о решении открыть все торговые центры в Свердловской области с 1 августа. Он объяснил это большим количеством выздоравливающих пациентов.