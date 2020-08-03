Захвативший заложников в Киеве выдвинул требование

Мужчина, захвативший заложников в киевском бизнес-центре "Леонардо", потребовал дать ему выступить по телевидению. Специальный корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов сообщил, что полиция уже обсуждает с рядом СМИ такую возможность.

— Мужчина требует выхода в прямой эфир. Правоохранители думают, возможно ли это и каким образом это организовать, — написал он в "Фейсбуке".

Между тем местные СМИ сообщили, что за ограждение к бизнес-центру "Леонардо" по распоряжению руководителя полицейской операцией пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в "Фейсбуке" фото предполагаемого захватчика. По данным украинских силовиков, это гражданин Узбекистана Каримов С.Р. 1988 года рождения.