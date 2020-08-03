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Препарат "Спинраза" для лечения СМА могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Соответствующую рекомендацию дала комиссия Минздрава.

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Фото © Pixabay

Препарат нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) рекомендовано включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. Такое решение приняла на заседании комиссия Минздрава.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Елена Максимкина отметила, что это только рекомендация, так как окончательное решение принимает Правительство России.

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Сбор идёт на генную терапию, которая позволит не колоть каждые четыре месяца дорогостоящие инъекции.

Препарат "Спинраза" является зарубежным и считается самым дорогим в мире.

Ранее Лайф рассказывал, что в России создают лекарство для смертельно опасной СМА.

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