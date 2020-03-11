Неизвестный перевёл около 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре

Неизвестный благотворитель пожертвовал 50 миллионов рублей на лечение годовалой девочки Юлианы из Югорска, которая болеет редкой спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщила мама девочки в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Людмилы Сырцевой, на лечение малышки уже собрано 108,7 миллиона рублей. Причём практически половину сумму пожертвовал один человек, пожелавший остаться неизвестным. Таким образом, семье осталось собрать ещё около 60 миллионов рублей.

Ранее мать девочки рассказывала, что планирует лечить дочь в одной из клиник в США, поскольку только там производят необходимый препарат, а ввозить его на территорию России нельзя.

Сырцева рассказала, что полностью вылечить СМА на родине невозможно. В России предлагается лишь использовать дорогостоящие инъекции, цена за которую может достигать девяти миллионов рублей, однако их необходимо делать каждые четыре месяца.

А вот за океаном предлагают генную терапию, которая исключает повторные манипуляции в том случае, если провести её пациенту до исполнения двух лет.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про пятимесячную Аню из Свердловской области, которой диагностировали СМА. Изначально сообщалось, что стоимость лечения составляет 160 миллионов рублей. Родители всеми силами, в том числе и в соцсетях, пытались собрать необходимую сумму. В феврале отца девочки вызвали к следователю для пояснений относительно сборов.