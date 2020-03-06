Власти Челябинской области закупят лекарство для ребёнка с СМА по решению суда

Министерство здравоохранения Челябинской области по решению суда обязано обеспечить ребёнка с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией — лекарственным препаратом стоимостью 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.

С иском к Минздраву региона обратилась мама малышки, нуждающейся в дорогостоящем лекарстве. По данным министерства, необходимый препарат не входит в льготный перечень, даже в категорию назначаемых по решению врачебной комиссии. Однако суд удовлетворил иск местной жительницы и обязал ведомство бесплатно обеспечить ребёнка препаратом в необходимом объёме.

Решение в законную силу не вступило, добавили в суде.

Ранее Лайф рассказывал о малышке из Екатеринбурга с таким же диагнозом, на лечение которой собрали 153 миллиона рублей.