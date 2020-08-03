Эксперт: Послабления для малой авиации приведут к появлению воздушных "бомбил"

Мнения об инициативе о значительных послаблениях государственного регулирования деятельности лёгких воздушных судов разделились в профессиональном авиационном сообществе, сообщает газета "Петербургский дневник".
Например, Герой России Валерий Чухванцев, имеющий квалификацию "военный лётчик-снайпер", уверен, что малая авиация должна развиваться — и для этого необходимо убрать "множество административных барьеров", которые существуют, и "выпустить её на волю". Он убеждён, что это станет стимулом к развитию отрасли и сделает её доступнее для людей. Однако далеко не все согласны с этим мнением.
— Нет никакой гарантии, что после ухода из-под контроля Росавиации внутренний контроль будет в полной мере обеспечивать приемлемый уровень безопасности полётов. Это может привести к резкому увеличению авиационных инцидентов и авиационных происшествий, — считает заместитель генерального директора АО "Национальная служба санитарной авиации" Анатолий Дрожжин.
А лётный директор АП "Регионавиа" Олег Соловьёв в свою очередь уверен, что если заявленные поправки будут приняты, то профессионалы малой авиации вымрут как класс. Он отметил, что отрасль рискует столкнуться с ситуацией, когда неофициальные организации будут демпинговать цены, и те, кто работает по закону, просто не выдержат конкуренции.
Эксперт рассказал подробности полёта "стаей" в военной авиацииОн отметил, что ранее уже проводились испытания подобной техники.
— Даже сейчас есть случаи, когда некие компании имеют один небольшой самолётик, а под его номером летает несколько бортов. А если ослабить контроль, мы получим воздушных "бомбил" и увеличение количества катастроф, — отметил он.
Надеяться, что авиационные предприниматели будут эффективно заниматься саморегулированием, наивно, считает пилот малой авиации Николай Мязин. По его словам, даже самые ответственные при отсутствии внешнего контроля быстро деградируют, что приведёт к человеческим жертвам и тяжёлым последствиям для всей отрасли. Он уверен, что в конце концов госрегулирование вернётся, но уже с ужесточениями.