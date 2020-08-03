Эксперт: Послабления для малой авиации приведут к появлению воздушных "бомбил"

Мнения об инициативе о значительных послаблениях государственного регулирования деятельности лёгких воздушных судов разделились в профессиональном авиационном сообществе, сообщает газета "Петербургский дневник".

Например, Герой России Валерий Чухванцев, имеющий квалификацию "военный лётчик-снайпер", уверен, что малая авиация должна развиваться — и для этого необходимо убрать "множество административных барьеров", которые существуют, и "выпустить её на волю". Он убеждён, что это станет стимулом к развитию отрасли и сделает её доступнее для людей. Однако далеко не все согласны с этим мнением.

— Нет никакой гарантии, что после ухода из-под контроля Росавиации внутренний контроль будет в полной мере обеспечивать приемлемый уровень безопасности полётов. Это может привести к резкому увеличению авиационных инцидентов и авиационных происшествий, — считает заместитель генерального директора АО "Национальная служба санитарной авиации" Анатолий Дрожжин.

А лётный директор АП "Регионавиа" Олег Соловьёв в свою очередь уверен, что если заявленные поправки будут приняты, то профессионалы малой авиации вымрут как класс. Он отметил, что отрасль рискует столкнуться с ситуацией, когда неофициальные организации будут демпинговать цены, и те, кто работает по закону, просто не выдержат конкуренции.

— Даже сейчас есть случаи, когда некие компании имеют один небольшой самолётик, а под его номером летает несколько бортов. А если ослабить контроль, мы получим воздушных "бомбил" и увеличение количества катастроф, — отметил он.