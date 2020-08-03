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Путин поручил определить объём и стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском

Средства должны быть выделены до 31 августа.

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Завод "Усольехимпром". Фото © ТАСС / Владимир Байкальский

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском и до 31 августа выделить средства из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Определить перечень, объёмы и стоимость работ по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние объектов... Обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на выполнение работ, — говорится в документе.

СМИ: Допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз

Кроме того, зафиксировано превышение ПДК и других веществ.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству в течение трёх месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. В город направлены специалисты Минобороны для ликвидации загрязнения ртутью. Эшелон военных состоит из более чем десяти единиц техники.

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