Путин поручил определить объём и стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском и до 31 августа выделить средства из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Определить перечень, объёмы и стоимость работ по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние объектов... Обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на выполнение работ, — говорится в документе.