Путин поручил определить объём и стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить стоимость работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском и до 31 августа выделить средства из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Определить перечень, объёмы и стоимость работ по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние объектов... Обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на выполнение работ, — говорится в документе.
СМИ: Допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи разКроме того, зафиксировано превышение ПДК и других веществ.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству в течение трёх месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. В город направлены специалисты Минобороны для ликвидации загрязнения ртутью. Эшелон военных состоит из более чем десяти единиц техники.