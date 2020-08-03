Опубликовано видео момента захвата террориста в киевском бизнес-центре

Видео © Telegram / 112.ua
Опубликованы кадры штурма киевского бизнес-центра и захвата мужчины, взявшего заложницу в банке и угрожавшего взорвать бомбу. Видео разместил телеграм-канал "112.ua".
По данным украинской полиции, спецназ захватил террориста, заложница не пострадала. Также в здание зашли сапёры.
Напомним, днём 3 августа гражданин Узбекистана зашёл в киевский офис "Универсал банка" и захватил заложницу. Мужчина также угрожал бомбой, которая якобы находится в его рюкзаке и сдетонирует даже в случае его смерти. Террорист потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, тогда к бизнес-центру пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK. Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние две недели.