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Опубликовано видео момента захвата террориста в киевском бизнес-центре

По данным украинской полиции, заложница не пострадала.

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Видео © Telegram / 112.ua

Опубликованы кадры штурма киевского бизнес-центра и захвата мужчины, взявшего заложницу в банке и угрожавшего взорвать бомбу. Видео разместил телеграм-канал "112.ua".

По данным украинской полиции, спецназ захватил террориста, заложница не пострадала. Также в здание зашли сапёры.

Напомним, днём 3 августа гражданин Узбекистана зашёл в киевский офис "Универсал банка" и захватил заложницу. Мужчина также угрожал бомбой, которая якобы находится в его рюкзаке и сдетонирует даже в случае его смерти. Террорист потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, тогда к бизнес-центру пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK. Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние две недели.

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