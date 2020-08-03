Спецназ захватил террориста в киевском бизнес-центре — видео

Спецназ СБУ вошёл в здание киевского бизнес-центра, где мужчина захватил заложницу в киевском банке и угрожал взорвать бомбу. По данным украинской полиции, злоумышленник задержан, заложница не пострадала. Также в здание зашли сапёры.

Напомним, днём 3 августа гражданин Узбекистана зашёл в киевский офис "Универсал банка" и захватил заложницу. Мужчина также угрожал бомбой, которая якобы находится в его рюкзаке и сдетонирует даже в случае его смерти. Террорист потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, тогда к бизнес-центру пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK.

Девять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.

Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в Луцке Девять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.

Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние две недели. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил заложников после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй захват произошёл спустя всего два дня в Полтаве. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали.