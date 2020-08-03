Бывшая жена — об историке Соколове: Насилия по отношению ко мне и детям не применял

Видео © Трансляция

Бывшая жена доцента-расчленителя Олега Соколова Анна Кукушкина рассказала в суде, что во время их совместной жизни историк никогда не оскорблял и не бил её и детей.

— Ничего плохого про него сказать не могу. Выдающийся учёный, очень яркий лектор, историк. К нам всегда относился хорошо, детей любил, никогда их не обижал. <...> Насилия никогда ни по отношению ко мне, ни по отношению к детям не применял, — рассказала экс-супруга.

Она отметила, что Соколов — вспыльчивый человек, мог кричать и повышать голос, но не более того. По словам Кукушкиной, у историка наука всегда была на первом месте, однако уделял достаточно внимания детям, посещал все праздники и мероприятия.

Женщина также отметила, что, когда историк забирал детей 7 ноября, перед убийством аспирантки, он вёл себя как обычно.

Соколов был преподавателем у своей бывшей жены, так они и познакомились. Вместе прожили 13 лет, а три года назад развелись из-за разных интересов. У пары двое детей в возрасте 13 и 8 лет.