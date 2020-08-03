Бывший начальник ГУ МВД РФ по Москве назначен замдиректора ФСИН

Бывший начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин занял пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора ФСИН, — говорится в документе.
Этим же указом глава государства присвоил Якунину специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
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Анатолий Якунин возглавил ГУ МВД РФ по Москве 2 июня 2012 года, в сентябре 2016 года он был освобождён от должности и назначен начальником оперативного управления МВД России. Вместо Якунина столичный главк МВД РФ возглавил Олег Баранов.