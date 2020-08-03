Бывший начальник ГУ МВД РФ по Москве назначен замдиректора ФСИН

Анатолий Якунин возглавил ГУ МВД РФ по Москве 2 июня 2012 года, в сентябре 2016 года он был освобождён от должности и назначен начальником оперативного управления МВД России. Вместо Якунина столичный главк МВД РФ возглавил Олег Баранов.