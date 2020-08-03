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Бывший начальник ГУ МВД РФ по Москве назначен замдиректора ФСИН

Последнее время Анатолий Якунин временно исполнял обязанности замруководителя ведомства.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бывший начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин занял пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора ФСИН, — говорится в документе.

Этим же указом глава государства присвоил Якунину специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

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Службам позволено поставить спецсигнал на одну машину.

Анатолий Якунин возглавил ГУ МВД РФ по Москве 2 июня 2012 года, в сентябре 2016 года он был освобождён от должности и назначен начальником оперативного управления МВД России. Вместо Якунина столичный главк МВД РФ возглавил Олег Баранов.

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