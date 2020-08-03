СК возбудил дело после беспорядков в парке Горького, где пострадали два силовика

В Москве возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти после беспорядков в парке Горького. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по столице.

По данным следствия, накануне, 2 августа, сотрудники Росгвардии во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВДВ, пресекли общественные беспорядки, в результате чего пострадали два сотрудника службы.

Правоохранители уже установили всех участников конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия.