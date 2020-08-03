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Стоит заглянуть в больницу. Врач рассказал, чем опасен шум в ушах

Медик отметил, что он может быть признаком опасного заболевания.

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Фото © Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Так называемый тиннитус, как называют шум в ушах врачи, может свидетельствовать о серьёзном заболевании, сообщает издание "Слово и дело".

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Уровень шума на максимальной громкости может достигать 130 децибел.

Он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, баротравмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний лор-органов и зубов, — приводит издание слова врача-эндокринолога и диетолога Михаила Заботина.

Он отметил, что на шум в ушах жалуется от 10 до 20 процентов людей в возрасте старше 55 лет. Шум в ушах может появляться после сильного стресса. Ему также подвержены ипохондрики. Именно поэтому медики часто используют расслабляющие методы лечения, чтобы избавить своих пациентов от тиннитуса.

Лекарственная терапия, психотерапия, электросон, другие физиотерапевтические методы лечения, иглоукалывание способны в какой-то мере снизить повышенную тревожность, — сказал врач.

Чтобы избежать неприятного явления, медик рекомендовал питаться здоровой пищей, высыпаться и сохранять позитивный настрой.

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