Стоит заглянуть в больницу. Врач рассказал, чем опасен шум в ушах

Так называемый тиннитус, как называют шум в ушах врачи, может свидетельствовать о серьёзном заболевании, сообщает издание "Слово и дело".
Добро пожаловать в "страну глухих". Россиянам напомнили об опасности музыки в наушникахУровень шума на максимальной громкости может достигать 130 децибел.
— Он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, баротравмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний лор-органов и зубов, — приводит издание слова врача-эндокринолога и диетолога Михаила Заботина.
Он отметил, что на шум в ушах жалуется от 10 до 20 процентов людей в возрасте старше 55 лет. Шум в ушах может появляться после сильного стресса. Ему также подвержены ипохондрики. Именно поэтому медики часто используют расслабляющие методы лечения, чтобы избавить своих пациентов от тиннитуса.
— Лекарственная терапия, психотерапия, электросон, другие физиотерапевтические методы лечения, иглоукалывание способны в какой-то мере снизить повышенную тревожность, — сказал врач.
Чтобы избежать неприятного явления, медик рекомендовал питаться здоровой пищей, высыпаться и сохранять позитивный настрой.
Ранее геофизики из ряда стран, в том числе России, выпустили статьи и доклады о том, что в пору пандемии коронавируса на Земле стало меньше сейсмического шума.