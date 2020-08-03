Вдова Картрайта не объяснила, зачем вела соцсети рэпера после его смерти

2+1. В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта появилась ещё одна женщина Нашумевшее убийство петербургского рэпера Энди Картрайта обрастает новыми подробностями. Следователи получили доступ к переписке музыканта, из которой они узнали, что незадолго до гибели он решил круто изменить личную жизнь.