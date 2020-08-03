Вдова Картрайта не объяснила, зачем вела соцсети рэпера после его смерти

Последний пост в "Инстаграме" известного украинского рэпера Энди Картрайта был выложен 26 июля — на следующий день после его смерти. Публикацию с татуировкой, где изображён катафалк с подписью "будет маловат", выложила супруга музыканта Марина Кохал, которая не стала отрицать данного факта.
При этом Кохал заявила, что в том, что она вела блог Картрайта, противоречий нет.
Представители потерпевшей стороны хотели узнать, чем руководствовалась женщина, публикуя пост, и зачем вела соцсеть, однако этот вопрос остался без ответа.
2+1. В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта появилась ещё одна женщинаНашумевшее убийство петербургского рэпера Энди Картрайта обрастает новыми подробностями. Следователи получили доступ к переписке музыканта, из которой они узнали, что незадолго до гибели он решил круто изменить личную жизнь.
Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом для преступления.