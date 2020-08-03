Вдова Картрайта планировала выбросить части тела супруга в болото

Следователи обнаружили в телефоне Марины Кохал, расчленившей своего мужа рэпера Энди Картрайта, фотографии болотистой местности, куда она планировала вывезти пакеты с частями тела супруга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кроме того, в переписке с рэпером Марина угрожала, что устроит расправу любовнице Картрайта, с которой он около года состоял в отношениях. Она заявляла, что не даст развод, а ребёнка музыкант сможет забрать лишь через суд.

Отмечается, что Кохал удалила всё содержимое телефона, которое частично удалось восстановить. Сейчас суд дал постановление на вскрытие её соцсетей.

Следователи уже допросили шесть общих друзей супружеской пары. Они уверяют, что у Картрайта не было проблем с наркотиками и сердцем, а конфликт в семье назрел уже давно. Муж и жена часто ругались, и рэпер хотел уйти. Кохал в свою очередь настаивает на своей версии гибели супруга.

Лайфу также стало известно, что через несколько дней приедет мать Картрайта. Она намерена кремировать тело рэпера и увезти на родину. Следствие, в свою очередь, будет просить женщину повременить с этим, чтобы успеть провести все необходимые исследования.

До сих пор остаётся непонятным, с кем останется маленький ребёнок супружеской пары. Мать Марины Кохал принимала участие в сокрытии преступления, а бабушка малыша по линии отца является гражданкой другой страны.