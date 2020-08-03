Астрология и измены. Чем увлекалась жена Картрайта до того, как расчленила его в питерской квартире

Марина родилась и выросла в Барнауле, там же окончила университет по филологическому профилю. Девушка некоторое время работала в местной газете, а с 2008 года начала заниматься копирайтом на фриланс-сайтах под именем Марина Аксова. Она писала стихи и статьи, тексты для наполнения сайтов, расследования и интервью. Но с переездом в Санкт-Петербург писательская карьера Марины была закончена, зато началась другая, пишет МК.

Фото © YouTube / Марина Зорина

В 2015 году девушка увлеклась астрологией, назвалась Мариной Зориной и завела свой блог в "Инстаграме". Там она обещала решить любые вопросы, касающиеся семьи, любви и прибыли, причём их сложность девушку не пугала. Клиентов она уверяла, что в деле больше 10 лет. Осознав, что формат "Инстаграма" Марину не устраивает, она завела также свой канал на YouTube, куда стала выкладывать видео с советами и ответами на частые вопросы.

Фото © YouTube / Марина Зорина

Но больше всего и подписчиков, и простых пользователей Сети заинтересовал ролик, который Марина закрепила на главной странице. Она опубликовала его 8 месяцев назад, и название его гласит "Когда знаешь любовницу мужа в лицо". По её словам, к ней обратилась клиентка с вопросом и астролог решила подробнее рассказать об этом на канале. Но блогерша выглядела нервно и расстроенно, поэтому в комментариях предположили, что Марина говорит о собственном опыте.

Видео © YouTube / Марина Зорина