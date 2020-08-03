Астрология и измены. Чем увлекалась жена Картрайта до того, как расчленила его в питерской квартире

Марина родилась и выросла в Барнауле, там же окончила университет по филологическому профилю. Девушка некоторое время работала в местной газете, а с 2008 года начала заниматься копирайтом на фриланс-сайтах под именем Марина Аксова. Она писала стихи и статьи, тексты для наполнения сайтов, расследования и интервью. Но с переездом в Санкт-Петербург писательская карьера Марины была закончена, зато началась другая, пишет МК.
В 2015 году девушка увлеклась астрологией, назвалась Мариной Зориной и завела свой блог в "Инстаграме". Там она обещала решить любые вопросы, касающиеся семьи, любви и прибыли, причём их сложность девушку не пугала. Клиентов она уверяла, что в деле больше 10 лет. Осознав, что формат "Инстаграма" Марину не устраивает, она завела также свой канал на YouTube, куда стала выкладывать видео с советами и ответами на частые вопросы.
Но больше всего и подписчиков, и простых пользователей Сети заинтересовал ролик, который Марина закрепила на главной странице. Она опубликовала его 8 месяцев назад, и название его гласит "Когда знаешь любовницу мужа в лицо". По её словам, к ней обратилась клиентка с вопросом и астролог решила подробнее рассказать об этом на канале. Но блогерша выглядела нервно и расстроенно, поэтому в комментариях предположили, что Марина говорит о собственном опыте.
Видео © YouTube / Марина Зорина
Подписчицам астролог советовала такие вопросы решать только с мужем. Все проблемы, настаивала Марина, у вас в голове, и вы либо отпускаете и уходите, либо прощаете и остаётесь. Видимо, сама блогерша не смогла выбрать что-то одно: недавно в СМИ появилась информация, что муж девушки — рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) — собирался уйти из семьи к любовнице. Но не успел — в конце июля его расчленённое тело нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Марина до сих пор утверждает, что четыре дня пилила труп мужа после того, как он умер от передозировки. Она не хотела, чтобы его запомнили по такому "недостойному" финалу.