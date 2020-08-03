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Астрология и измены. Чем увлекалась жена Картрайта до того, как расчленила его в питерской квартире

Женщина была личностью со многими талантами и за свою жизнь успела попробовать себя в нескольких профессиях.

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Фото © YouTube / Марина Зорина

Марина родилась и выросла в Барнауле, там же окончила университет по филологическому профилю. Девушка некоторое время работала в местной газете, а с 2008 года начала заниматься копирайтом на фриланс-сайтах под именем Марина Аксова. Она писала стихи и статьи, тексты для наполнения сайтов, расследования и интервью. Но с переездом в Санкт-Петербург писательская карьера Марины была закончена, зато началась другая, пишет МК.

Фото © YouTube / Марина Зорина

В 2015 году девушка увлеклась астрологией, назвалась Мариной Зориной и завела свой блог в "Инстаграме". Там она обещала решить любые вопросы, касающиеся семьи, любви и прибыли, причём их сложность девушку не пугала. Клиентов она уверяла, что в деле больше 10 лет. Осознав, что формат "Инстаграма" Марину не устраивает, она завела также свой канал на YouTube, куда стала выкладывать видео с советами и ответами на частые вопросы.

Фото © YouTube / Марина Зорина

Но больше всего и подписчиков, и простых пользователей Сети заинтересовал ролик, который Марина закрепила на главной странице. Она опубликовала его 8 месяцев назад, и название его гласит "Когда знаешь любовницу мужа в лицо". По её словам, к ней обратилась клиентка с вопросом и астролог решила подробнее рассказать об этом на канале. Но блогерша выглядела нервно и расстроенно, поэтому в комментариях предположили, что Марина говорит о собственном опыте.

Видео © YouTube / Марина Зорина

Подписчицам астролог советовала такие вопросы решать только с мужем. Все проблемы, настаивала Марина, у вас в голове, и вы либо отпускаете и уходите, либо прощаете и остаётесь. Видимо, сама блогерша не смогла выбрать что-то одно: недавно в СМИ появилась информация, что муж девушки — рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) — собирался уйти из семьи к любовнице. Но не успел — в конце июля его расчленённое тело нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Марина до сих пор утверждает, что четыре дня пилила труп мужа после того, как он умер от передозировки. Она не хотела, чтобы его запомнили по такому "недостойному" финалу.

Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила жена

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