2+1. В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта появилась ещё одна женщина

Недавно Энди Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи, изучив его переписку с женой. В сообщениях мессенджеров есть даже адрес разлучницы, по которому музыкант много раз оставался ночевать. Скоро девушку допросят. Известно, что ей 25 лет и она работает в цветочном салоне. Таким образом, в деле появился возможный мотив убийства — ревность и месть обманутой супруги. Жена, Марина Кохал, сейчас является главной подозреваемой в смерти Энди. Следствие считает, что между Мариной и Энди возник конфликт, в пылу которого она и убила мужа.

Однако до сих пор не понятно, что именно стало причиной смерти рэпера, как и чем его убили.

Сама Марина Кохал до сих пор утверждает, что её муж умер от передоза наркотиков. Она увидела его с пеной во рту и шприцем. Якобы перепугалась за репутацию семьи и пришла к абсурдной чудовищной мысли — сделать так, чтобы тело просто исчезло. Словно озарённая, без сна и отдыха, Марина несколько дней пилила мёртвого Энди Картрайта ножовкой. И их ребёнок находился рядом — в соседней комнате.

Чёрные пакеты с расчленённым рэпером. Фото © Mash на Мойке 1 / 2

На четвёртый день нервы Марины сдали, она позвонила адвокату Ирине Скурту. Та в свою очередь вызвала полицию. В квартире погибшего рэпера силовики лицезрели картину — горят благовония, комнаты вычищены до блеска, с игрушками возится малыш, в холодильнике хранятся засоленные органы Картрайта, в пяти чёрных пакетах у входной двери по частям лежит он сам.

Парадокс ситуации, что расчленение трупа без убийства — это не тяжкое преступление, а проступок, который едва тянет на уголовную статью. "Надругательство над телами умерших" — максимальное наказание — либо исправительные работы до года, либо арест на срок до трёх месяцев.

Версия передоза уже опровергнута экспресс-тестированием на наркотики. Ни у расчленённого рэпера, ни у его супруги Марины Кохал в крови запрещённых препаратов не обнаружено. Адвокат Ирина Скурту выдвинула в защиту своей подопечной новую версию. У Энди Картрайта, вероятно, не передоз, а больное сердце.

— Погибший страдал от проблем с сердцем, они могли стать причиной его смерти, — предполагает Ирина Скурту. — Вид трупа, его поза, в которой обнаружила мужа Марина, говорит именно о сердечном приступе. Но есть и ещё одна версия — отравление, на что указывает наличие пены у рта погибшего.

Энди Картрайт. Фото © vk.com/Endi

Помимо неясности с причиной смерти Энди Картрайта в деле остаётся без ответа и другой важный вопрос. Какова в этой истории роль тёщи Елены, мамы Марины Кохал. Из сбивчивых показаний подозреваемой следует, что её мама узнала обо всём на пару дней раньше полиции и приехала помогать расчленять труп. Это опровергла адвокат Марины Ирина Скурту. Юрист настаивает, что тёща до упора не знала о расчленении зятя, так как пара проживала в большой трёхкомнатной квартире и там можно не заметить что-то происходящее в дальней комнате.

Майяский астролог

— Я майяский астролог, особенный. Но я всё равно расскажу, что вас всех ждёт, всё равно это знаю, — самоуверенно отвечает на камеру телеведущим астролог календарей майя Марина Зорина. За этим псевдонимом скрывается вдова мёртвого Энди Картрайта Марина Кохал. Это её профессиональный звёздный час. 2018 год. Она уже пару лет с Картрайтом. Её пригласили на городской петербургский канал как астролога. Она буквально сияла. Но говорила странные вещи.

В гостях у "Неленивой субботы" — астролог Марина Зорина. Фото © ok.ru

— Отдыхайте как можно больше, ни с кем не спорьте. Ловите полный покой, как будто вы священная корова в Индии. Будьте спокойны и уравновешены — этим самым вы уже говорите вселенной "Я хочу, чтобы у меня всё было хорошо, и вселенная вам это дарит", — напутствовала телезрителей Марина Кохал-Зорина.

Любопытный факт. Зорина — не единственный псевдоним Марины Кохал. В соцсетях она называет себя третьим именем — Мариной Аксовой.

Марина Кохал. Фото © vk.com/Marina

О Марине Кохал-Аксовой-Зориной есть много информации в Интернете. Она из Барнаула, получила филологическое образование, работала в местной газете, десять лет назад перебралась из провинции в Северную столицу. В 2016-м вышла замуж за Картрайта, близкие говорят, что пара познакомилась в социальных сетях. Она никогда не афишировала свои отношения с музыкантом. Среди знакомых Марины мало кто знал о нём.

Про таких, как Марина, говорят: человек в постоянных поисках себя. Она управляла онлайн-магазином косметики, продавала на "Авито" медали и значки, была волонтёром благотворительного фонда, работала копирайтером, после брака ненадолго стала "менеджером" Энди Картрайта.

— По образованию я музыкант, по профессии HR, по состоянию души — человек, стремящийся жить по самому большому счёту, от самых коренных ценностей, — это цитата из резюме Марины Зориной на сайте "Самопознание.ру". Она презентует себя как персонального коуча для самоопределения и консультанта по профориентированию. — Я пришла в профессию HR в 34 года, абсолютно осознанно. Тогда, имея за плечами консерваторию и опыт создания радиопроектов об искусстве, я задала себе один-единственный вопрос: "Как сделать успешную карьеру, преломив накопленный опыт, в бизнес-среде?"

Метания привели Марину Кохал к карьере инстаграм- и ютуб-астролога. Расценки на свои услуги она установила высокие. Четыре тысячи рублей за подборку псевдонима. Шесть тысяч за подсчёт "романтической совместимости". Десять тысяч за час "решения проблем семьи и любви".

По соцсетям Марины можно проследить, как тональность её контента постепенно окрашивалась в мрачные цвета. Год назад она разместила видео "Врождённая агрессия. Серийные убийцы". Вот как прокомментировали подписчики:

— Марина очень эмоционально вовлечена в жизнь маньяков. Сглатывала слёзы, рассказывая, как маньяка в детстве обижал отец. Радовалась, что ему удалось скрывать следы преступлений. По рассказу видно, что она идентифицирует себя со злодеем, — из комментария юзера.

А восемь месяцев назад Марина Кохал разместила видео под говорящим названием "Когда знаешь любовницу мужа в лицо?" В этом видео Марина позиционировала себя эдаким спецом по отношениям между мужчиной и женщиной. В блоге она "с высоты опыта" давала инструкцию всем, кто столкнулся с неверностью второй половины. Говорила, что чуть ли не каждый день к ней обращаются с такими проблемами.

Видео © LIFE SHOT