Сертификат "банка приколов" на 20 млрд. В Подмосковье раскрыли аферу века

Эта история началась несколько дней назад, когда до сыщиков дошла информация, что некие бизнесмены ищут покупателей на два депозитных сертификата Сбербанка. Номинал каждого составлял 10 млрд рублей, но продавцы отдавали их с дисконтом.

Действительно, до 2018 года Сбербанк оформлял такие ценные бумаги, причём на любую сумму, в том числе и на десятки миллиардов. Фактически это был вклад. Много сертификатов до сих пор находится на руках клиентов, и время от времени они предъявляют их к погашению. В данном случае сертификаты были оформлены на компанию "Эс энд эй энерджи" (САЭ).

— Обычно такие сертификаты выписывали на предъявителя, поэтому они быстро стали популярны у коррупционеров. С помощью бумаг на предъявителя они передавали и получали крупные взятки. Сертификаты были востребованы у всех, кому нужно было спрятать большие деньги, — рассказал один из оперативников.

Под видом потенциальных покупателей силовики вышли на торговцев и выяснили данные сертификатов. Далее было дело техники: сыщики запросили Сбербанк. Вскоре пришёл ответ: серия, номера ценных бумаг, а также их указанные номиналы в базе данных Сбербанка отсутствуют, сертификаты организацией не выпускались и никем из ответственных лиц не подписывались. В Сбербанке знают САЭ, потому что счета фирмы обслуживаются у них. И банку должно быть хорошо известно, какие деньги и в каком количестве могут быть на счетах компании. И уж тем более — брал ли на себя Сбер финансовые обязательства перед фирмой в прошлом.

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После этого силовики поняли, что речь идёт об афере. Было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), за которую могут дать до 12 лет.

Продавцы назначили сделку на 29 июля около здания Сбербанка на улице Комсомольской, 11 в центре Щёлкова. Предварительно договорились, что покупатель принесёт 4,1 млрд рублей. В момент передачи денег сначала задержали продавцов, а затем и их сообщников.

Первые — 38-летние жители Санкт-Петербурга Иван Н. и Тимофей К. (имена изменены. — Прим. Лайфа). Каждый занимался самыми разными видами бизнеса: ювелиркой, торговлей машинами, металлоторговлей и так далее. Открывали, руководили, закрывали — в общем, крутились как могли. Оба уже имеют судимости по статье 158 УК РФ (кража).

А дальше люди интереснее: 56-летний житель Нальчика Артур Б. и 55-летний Александр В. из подмосковного Щёлкова. Оба ни в чём предосудительном не замечены. Законопослушные граждане и, судя по профилям в соцсетях, очень скромно живущие работящие главы больших семейств.

Александр даже некогда являлся помощником депутата Госдумы и очень этим гордился. На всех его страницах в соцсетях в тот период красовались портретные фотографии в костюмах, подписанные в духе "Служу России!" и "Думаю только о народе!".

В последние годы у Александра В. были трудные времена: несколько наименований проваленного бизнеса, долги и процедура личного банкротства. Возможно, это и стало причиной его участия в афере — очень хотелось выбраться из непростой жизненной ситуации.

Если верить базе данных "Спарк-Интерфакс", Артур Б. ни в каком бизнесе не участвовал. Судя по странице в соцсетях, последние годы занимался огородом: выращивал помидоры, огурцы, баклажаны и чеснок. Интересовался обустройством садового участка и нехитрыми премудростями натурального хозяйства. А вот летом прошлого года внезапно стал владельцем и гендиректором "Эс энд эй энерджи".

До него половиной компании владела некая Туторайтите Яна Витауто, оставшаяся часть принадлежала известному мультимиллионеру Аркадию Албузову.

Имя Яны Туторайтите регулярно встречается на сайтах в судебных процессах, связанных с Евгением Витауто Туторайтисом. Напомним, бывшего гендиректора ЗАО "Роспоставка" и экс-руководителя Конаковской ГРЭС в 2009 году обвинили в хищении более двух миллиардов рублей, выделенных на реконструкцию Рефтинской ГРЭС в Свердловской области, и 400 миллионов рублей, предназначенных для ремонта восьми энергоблоков Конаковской ГРЭС.

По данным следствия, похищенные деньги Туторайтис потратил "на покупку квартир и коттеджей в Москве и Московской области, а также офисных помещений, дорогих машин и туристических путёвок". Кстати, вторым фигурантом того дела был экс-гендиректор Оптовой генерирующей компании № 5 (ОГК-5) и вице-губернатор Тверской области Анатолий Бушин.

Другой совладелец САЭ, господин Албузов, тоже непрост. Как и Евгений Туторайтис, занимался энергетикой — строительством электростанций и различных производственных объектов, в основном горнодобывающей и обрабатывающей промышленностью. Его интересы простирались также на пищевое производство и торговлю. Правда, в громкие скандалы, в отличие от Туторайтиса, он не попадал. Именно он вместе со Светланой Албузовой в конце 2009 года, когда посадили Туторайтиса, основал САЭ. В собственниках Яна Туторайтите появилась в 2018 году.

В этот период доходы САЭ составили 123 миллиона рублей, компания отработала на рынке 12 лет и уже сама выступала учредителем и собственником других успешных предприятий. Так чем же занималась фирма? Чем только можно представить: строительством, архитектурой, продажей напитков, ремонтом машин, секонд-хендом, курьерскими услугами, упаковкой товаров, туризмом, денежным посредничеством, финансовыми услугами и многим другим. Согласно данным ЕГРЮЛ, всего 68 видами деятельности.

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Сыщики пытаются понять, почему успешная фирма неожиданно сменила владельца. Тёртых бизнесменов формально сменил садовод из Нальчика. Именно после этого он пытался продать два якобы выписанных Сбербанком депозитных сертификата, оформленных на фирму. И на сделку взял странную компанию людей, не имеющих отношения к фирме: в настоящее время в штате числится только один сотрудник.