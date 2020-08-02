Арестован подозреваемый в убийстве и нападении на женщин в Омске

"Замотаны в одеяла, спрятаны в лесу". Загадочно пропавших год назад из окровавленной квартиры мать и дочь нашли мёртвыми под Омском Тело отца, который пропал вместе с ними и был заподозрен в убийстве, обнаружили ранее.