Арестован подозреваемый в убийстве и нападении на женщин в Омске

В Омске безработного мужчину, подозреваемого в убийстве 54-летней женщины и вооружённом нападении на 66-летнюю местную жительницу, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
На обеих женщин злоумышленник напал с ножом. Одной из них удалось выжить после нескольких ударов холодным оружием. Отмечается, что мужчина действовал из корыстных побуждений.
"Замотаны в одеяла, спрятаны в лесу". Загадочно пропавших год назад из окровавленной квартиры мать и дочь нашли мёртвыми под ОмскомТело отца, который пропал вместе с ними и был заподозрен в убийстве, обнаружили ранее.
Ранее в Омске прогремела ещё одна история. Там неизвестный попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Мужчина проследовал за двумя детьми в подъезд. Когда подружки поднимались по лестнице, подозреваемый притянул одну из них к себе. Весь инцидент попал на видео.