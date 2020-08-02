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Арестован подозреваемый в убийстве и нападении на женщин в Омске

Одной из его жертв удалось выжить после нескольких ударов ножом.

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Фото © Shutterstock

В Омске безработного мужчину, подозреваемого в убийстве 54-летней женщины и вооружённом нападении на 66-летнюю местную жительницу, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

На обеих женщин злоумышленник напал с ножом. Одной из них удалось выжить после нескольких ударов холодным оружием. Отмечается, что мужчина действовал из корыстных побуждений.

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Тело отца, который пропал вместе с ними и был заподозрен в убийстве, обнаружили ранее.

Ранее в Омске прогремела ещё одна история. Там неизвестный попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Мужчина проследовал за двумя детьми в подъезд. Когда подружки поднимались по лестнице, подозреваемый притянул одну из них к себе. Весь инцидент попал на видео.

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