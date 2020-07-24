"Замотаны в одеяла, спрятаны в лесу". Загадочно пропавших год назад из окровавленной квартиры мать и дочь нашли мёртвыми под Омском

В Омской области обнаружены тела матери и дочери — Марии Меркушиной и 15-летней Кристины. Больше года назад они бесследно исчезли из собственной квартиры. В жилище обнаружились следы крови, женщина и девочка были объявлены в розыск.

- В ходе непрекращающихся поисков тела матери и дочери были найдены закопанными на территории Горьковского района. Их тела были замотаны в одеялах, - цитирует портал "Омскрегион" представителя регионального управления СКР.

Останки направят на экспертизу, однако, уже сейчас следователи с уверенностью заявляют, что это именно пропавшие Мария и Кристина.

Напомним, семья Меркушиных - мать, отец и дочь, пропала 28 мая прошлого года в городе Калачинске Омской области. В квартире криминалисты обнаружили кровь и следы волочения, а в одной из комнат спал четырёхлетний сын. Судьба женщины и девочки до сего дня была неизвестна, предполагалось, что муж убил их и спрятал тела.

Следователи посмотрели видеозаписи с камер подъезда, на них глава семейства Олег около трёх часов ночи вытащил что-то тяжёлое к машине и уехал. Спустя несколько дней идеально вычищенную машину обнаружили в 50 километрах от города, а через три недели нашёлся и сам мужчина - мёртвым. При себе у него была лишь сумка и несколько икон. Тела его родных нашлись всего в километре от этого места - в лесу Горьковского района.