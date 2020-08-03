За стенкой спал ребёнок. Вдова Картрайта призналась, что расчленила рэпера за одну ночь

Марина Кохал расчленила своего супруга, известного рэпера Энди Картрайта, за одну ночь. По словам её адвоката Ирины Скурту, женщина распилила и рассортировала тело умершего мужа в спальне, пока в соседней комнате безмятежно спали её мать и двухлетний сын.
— Он когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать... Она не четыре дня его пилила, как пишут, она всё сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии, — рассказала юрист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Кохал также рассказала защитнице, что расчленяла мужа ножовкой по металлу, молотком и ножом. Она даже срезала ему подушечки с пальцев — думала, что так Картрайта не смогут опознать.
Расчленённый женой Картрайт собирался развестись и уйти к любовницеСудя по перепискам, супруге исполнителя было известно о новой пассии мужа и его серьёзных намерениях относительно неё.
Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики.