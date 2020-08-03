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За стенкой спал ребёнок. Вдова Картрайта призналась, что расчленила рэпера за одну ночь

Женщина даже срезала музыканту подушечки с пальцев, полагая, что так его не смогут опознать.

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Марина Кохал. Фото © Соцсети

Марина Кохал расчленила своего супруга, известного рэпера Энди Картрайта, за одну ночь. По словам её адвоката Ирины Скурту, женщина распилила и рассортировала тело умершего мужа в спальне, пока в соседней комнате безмятежно спали её мать и двухлетний сын.

Он когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать... Она не четыре дня его пилила, как пишут, она всё сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии, — рассказала юрист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Кохал также рассказала защитнице, что расчленяла мужа ножовкой по металлу, молотком и ножом. Она даже срезала ему подушечки с пальцев — думала, что так Картрайта не смогут опознать.

Расчленённый женой Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице

Судя по перепискам, супруге исполнителя было известно о новой пассии мужа и его серьёзных намерениях относительно неё.

Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики.

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