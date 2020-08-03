За стенкой спал ребёнок. Вдова Картрайта призналась, что расчленила рэпера за одну ночь

Марина Кохал расчленила своего супруга, известного рэпера Энди Картрайта, за одну ночь. По словам её адвоката Ирины Скурту, женщина распилила и рассортировала тело умершего мужа в спальне, пока в соседней комнате безмятежно спали её мать и двухлетний сын.

— Он когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать... Она не четыре дня его пилила, как пишут, она всё сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии, — рассказала юрист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.