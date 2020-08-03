Интересы вдовы рэпера Картрайта будет представлять адвокат доцента-расчленителя Соколова

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий доцента-расчленителя Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки, будет представлять интересы Марины Кохал, которую обвиняют в жестокой расправе над супругом — рэпером Энди Картрайтом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Отмечается, что защищать вдову музыканта Лукьянов будет вместе с адвокатом Ириной Скурту. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Марины Кохал.
Астрология и измены. Чем увлекалась жена Картрайта до того, как расчленила его в питерской квартиреЖенщина была личностью со многими талантами и за свою жизнь успела попробовать себя в нескольких профессиях.
Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом для преступления.