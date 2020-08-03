Трамп дал время на покупку американского подразделения TikTok до 15 сентября

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства утверждает, что если этого не будет сделано, то работа приложения будет запрещена на территории Штатов. Также отмечается, что Трамп уже поговорил по этому поводу с руководством Microsoft.

Ранее Лайф сообщал, что переговоры между американской корпорацией и ByteDance были приостановлены. По данным американских СМИ, причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Дональда Трампа. Однако позже в Microsoft заявили о готовности продолжать дискуссию о покупке американского сегмента соцсети TikTok. Представители компании уверяют, что завершат эти переговоры не позднее 15 сентября.