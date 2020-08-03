Принял за лося. Охотник в Тверской области случайно застрелил товарища

Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело из-за убийства по неосторожности во время охоты в лесу, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

— Смертельное ранение было причинено в ночное время суток во время незаконной охоты на лося из охотничьего гладкоствольного ружья 37-летним жителем Конаковского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина не убедился, где находится его 36-летний спутник, а просто выстрелил в его сторону. С ранением грудной клетки потерпевшего удалось доставить в больницу, но врачи были бессильны.