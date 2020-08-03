Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Принял за лося. Охотник в Тверской области случайно застрелил товарища

Мужчины вели промысел незаконно.

122
Post cover

Фото © Pixabay

Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело из-за убийства по неосторожности во время охоты в лесу, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Браконьерская сага. Уголовное дело не остановило убийц лосей, они снова вышли на охоту

История кровожадного убийства шести лосей в Ленинградской области очень показательна. Браконьеры чувствуют себя безнаказанными и не боятся ни егерей, ни полиции, ни суда.

Смертельное ранение было причинено в ночное время суток во время незаконной охоты на лося из охотничьего гладкоствольного ружья 37-летним жителем Конаковского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина не убедился, где находится его 36-летний спутник, а просто выстрелил в его сторону. С ранением грудной клетки потерпевшего удалось доставить в больницу, но врачи были бессильны.

Ранее инженер из Ленобласти в ходе конфликта ранил своего соседа по даче. Предположительно, ссора была из-за забора. После выстрела из "Осы" пострадавший заявил соседу, что того ждёт наказание по всей строгости закона.

Выбор редакции

Loading...