Принял за лося. Охотник в Тверской области случайно застрелил товарища

Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело из-за убийства по неосторожности во время охоты в лесу, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Браконьерская сага. Уголовное дело не остановило убийц лосей, они снова вышли на охотуИстория кровожадного убийства шести лосей в Ленинградской области очень показательна. Браконьеры чувствуют себя безнаказанными и не боятся ни егерей, ни полиции, ни суда.
— Смертельное ранение было причинено в ночное время суток во время незаконной охоты на лося из охотничьего гладкоствольного ружья 37-летним жителем Конаковского района, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина не убедился, где находится его 36-летний спутник, а просто выстрелил в его сторону. С ранением грудной клетки потерпевшего удалось доставить в больницу, но врачи были бессильны.
Ранее инженер из Ленобласти в ходе конфликта ранил своего соседа по даче. Предположительно, ссора была из-за забора. После выстрела из "Осы" пострадавший заявил соседу, что того ждёт наказание по всей строгости закона.