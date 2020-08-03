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Самолёт миссии ООН с российским экипажем совершил жёсткую посадку в Мали

В результате пострадало минимум шесть человек.

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Фото © Twitter / Alwihda Info

Самолёт Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жёсткую посадку в городе Гао. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей миссии.

Летательный аппарат приземлился за пределами взлётно-посадочной полосы, он совершал рейс из Бамако. Как заявил представитель ООН, пострадало по крайней мере шесть человек.

Ещё один источник агентства сообщил, что семеро членов экипажа — россияне. На борту также находилось четыре пассажира. Портал Maliweb, в свою очередь, информирует, что самолёт имеет регистрационный номер RA-74044. При этом, по данным издания, пострадало 11 человек, один из них получил серьёзные травмы. Однако портал не указывает источник.

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Отмечается, что летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают искать судно даже ночью.

Ранее Лайф рассказывал, что иранский пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за приближения истребителя.

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