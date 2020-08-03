Видео © Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Более 2,5 тысячи человек приняли участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Ростове-на-Дону. Как сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области, мероприятие собрало не только профессиональных спортсменов, но и любителей.

— В этом году, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, традиционный забег прошёл в офлайн-формате, — отметили в министерстве.

Старт забега в Ростове-на-Дону состоялся на Театральной площади, маршрут пролегал через центр города и соединял правый и левый берега реки Дон. Для взрослых участников было три дистанции — 5 км, 10 км и 21 км. Дети смогли принять участие в полумарафоне на дистанции 1520 м. Финишировали все участники забега на Театральной площади.

Фото © Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 1 / 2

— Перед стартом и на финише в день забега в Ростове-на-Дону действуют необходимые правила безопасности, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Перед регистрацией дончане получили маски и перчатки, в зонах старта и фан-зоне нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.