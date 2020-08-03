Видео © Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Более 2,5 тысячи человек приняли участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Ростове-на-Дону. Как сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области, мероприятие собрало не только профессиональных спортсменов, но и любителей.
— В этом году, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, традиционный забег прошёл в офлайн-формате, — отметили в министерстве.
Старт забега в Ростове-на-Дону состоялся на Театральной площади, маршрут пролегал через центр города и соединял правый и левый берега реки Дон. Для взрослых участников было три дистанции — 5 км, 10 км и 21 км. Дети смогли принять участие в полумарафоне на дистанции 1520 м. Финишировали все участники забега на Театральной площади.
Фото © Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
— Перед стартом и на финише в день забега в Ростове-на-Дону действуют необходимые правила безопасности, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Перед регистрацией дончане получили маски и перчатки, в зонах старта и фан-зоне нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Движение — это жизнь. Около 16 тысяч человек приняли участие в Московском полумарафоне — видеоВ забеге есть две дистанции — 5 и 21,1 километра.
IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартовал 2 августа в 85 городах России. Синхронный старт был дан в 9:00 мск. В Камчатском крае вместе с местными жителями пробежал полумарафон "ЗаБег.РФ" врио губернатора Владимир Солодов.