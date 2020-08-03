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Тело пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика-инвалида нашли в водохранилище

Ребёнок страдал аутизмом, плохо слышал и не разговаривал.

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Фото © ТАСС / Zuma

Пропавший накануне в Волоколамском городском округе Московской области десятилетний мальчик найден мёртвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Ребёнок найден без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвой

Несмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.

По данным источника в экстренных службах агентства, тело мальчика нашли в Рузском водохранилище.

О том, что ребёнок пропал, сообщил его отец. Мальчик ушёл из дома и не вернулся. Он страдал аутизмом и нарушением слуха, а также не разговаривал. В его поисках принимало участие более 160 человек, включая авиацию.

Напомним, ранее в Крыму нашли тело пропавшего во время прогулки с сестрой трёхлетнего мальчика. По факту гибели несовершеннолетнего ведутся следственные действия. Обстоятельства, при которых ребёнок умер, не уточняются.

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