Тело пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика-инвалида нашли в водохранилище

Пропавший накануне в Волоколамском городском округе Московской области десятилетний мальчик найден мёртвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
— Ребёнок найден без признаков жизни, — говорится в сообщении.
В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвойНесмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.
По данным источника в экстренных службах агентства, тело мальчика нашли в Рузском водохранилище.
О том, что ребёнок пропал, сообщил его отец. Мальчик ушёл из дома и не вернулся. Он страдал аутизмом и нарушением слуха, а также не разговаривал. В его поисках принимало участие более 160 человек, включая авиацию.
Напомним, ранее в Крыму нашли тело пропавшего во время прогулки с сестрой трёхлетнего мальчика. По факту гибели несовершеннолетнего ведутся следственные действия. Обстоятельства, при которых ребёнок умер, не уточняются.