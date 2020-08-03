Тело пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика-инвалида нашли в водохранилище

Пропавший накануне в Волоколамском городском округе Московской области десятилетний мальчик найден мёртвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

— Ребёнок найден без признаков жизни, — говорится в сообщении.

По данным источника в экстренных службах агентства, тело мальчика нашли в Рузском водохранилище.

О том, что ребёнок пропал, сообщил его отец. Мальчик ушёл из дома и не вернулся. Он страдал аутизмом и нарушением слуха, а также не разговаривал. В его поисках принимало участие более 160 человек, включая авиацию.