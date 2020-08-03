Суд возобновил дело жителя Татарстана, обвинённого в изнасиловании полуторагодовалой дочери

Бугульминский городской суд начал новое рассмотрение дела 27-летнего местного жителя, обвинённого в насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери и ранее оправданного судом первой инстанции. Об этом РИА "Новости" сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По словам Галиева, по результатам прошедшего заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте мужчины. Он также отметил, что гособвинитель заявил ходатайство о замене представителя потерпевшей стороны — матери девочки — на представителя отдела опеки и попечительства.

Сам инцидент произошёл в октябре 2019 года. Приехавшие на вызов врачи скорой обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение, она была дома с отцом и ещё двумя детьми. Гинеколог выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. Как сообщают местные СМИ, изначально мужчина заявил, что случайно травмировал малышку, однако потом признался, что из-за ссоры с супругой сорвал зло на дочери. При этом мать ребёнка в суде выступила в защиту мужа.

В апреле этого года Бугульминский городской суд Татарстана 13 апреля оправдал отца. По мнению суда, в материалах дела не было доказательств наличия у мужчины прямого умысла на совершение насилия. Гособвинение обжаловало решение в апелляционном порядке.