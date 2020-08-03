Талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии

Активисты движения "Талибан"* устроили акцию в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, который не так давно сделали круглосуточно открытым для мусульман, сообщает "Интерфакс".

— Они развернули свой флаг и выкрикивали "Аллаху акбар". <...> Во время акции один из активистов, глядя в камеру, поднял вверх указательный палец, — информирует издание.

В конце июля президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился о том, что собор Святой Софии в Стамбуле должен быть открыт для мусульманских поклонений 24 часа в сутки.

Напомним, Эрдоган в марте прошлого года предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля.