Возраст героизму не помеха. В Вологде наградили пятилетнюю девочку за спасение брата при пожаре

Официальную благодарность от Следственного комитета России за проявленные мужество и героизм вручили пятилетней девочке из Вологды, которая спасла своего младшего брата при пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Пожар произошёл 26 мая 2020 года. Огонь заметили строители соседнего дома и бросились на помощь, но дверь в квартиру захлопнулась за хозяином жилища, где остались двое маленьких детей.
Пятилетняя Ксения не растерялась, помогла маленькому брату взобраться на подоконник и, действуя по указаниям взрослых, вытолкнула его на улицу, где малыша поймали рабочие, а после прыгнула сама. Детей госпитализировали с ожогами и ушибами, но сейчас они оба здоровы и живут с папой в новой квартире.
Юные герои. В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из рекиНе так давно примерно в этом же месте горожанам удалось спасти женщину.
В Следственном комитете отметили проявленные Ксенией мужество и готовность прийти на помощь близкому в экстремальной ситуации. В качестве награды кроме благодарности ей вручили смарт-часы.
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