Стул, которым Кокорин ударил чиновника, уничтожат

"Праздновать пока нечего". В "Спартаке" прокомментировали переход Кокорина в клуб Пресс-атташе ФК отметил, что тренировки уже идут и скоро на сайте появится отчёт.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому за драку в столичном кафе. Согласно новому решению, Кокорину оставили прежний срок — полтора года колонии, а трое остальных фигурантов оправданы по статье о хулиганстве.

Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.