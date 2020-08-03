Суд отменил прежний приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому за драку в столичном кафе. Также суд признал за всеми право на реабилитацию.

В новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок — 1,5 года колонии, Мамаеву заменил реальный срок исправительными работами на 1 год, Протасовицкому также назначен 1 год исправительных работ, а Кириллу Кокорину — 1 год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Весной 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к полутора годам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.