За границу на органы. Раскрыт жуткий план торговцев найденными в Москве "суррогатными" младенцами

Следователи полагают, что найденных в московской квартире "суррогатных" младенцев хотели продать за границу на органы. Ужасающую версию СК сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
— Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу, — заявил собеседник агентства.
Адвокат фигурантов уголовного дела Игорь Трунов отвергает данные о том, что его подзащитных заподозрили в торговле детскими органами. По его словам, подобная версия даже не озвучивалась в Мосгорсуде во время избрания обвиняемым меры пресечения. Юрист утверждает, что "ни в одном процессуальном документе нет даже упоминаний про органы".
Адвокат — о "суррогатных" младенцах: Это дети иностранных граждан, о торговле речи нетПо словам Трунова, сейчас несовершеннолетние переданы в сиротские дома.
Напомним, 23 июня в квартире в Москве были найдены пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев, рождённых от суррогатных матерей. По обвинению в причастности к торговле людьми арестованы семь человек, ещё один под домашним арестом. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля был объявлен в федеральный розыск. Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.