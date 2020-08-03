За границу на органы. Раскрыт жуткий план торговцев найденными в Москве "суррогатными" младенцами

Следователи полагают, что найденных в московской квартире "суррогатных" младенцев хотели продать за границу на органы. Ужасающую версию СК сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

— Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу, — заявил собеседник агентства.

Адвокат фигурантов уголовного дела Игорь Трунов отвергает данные о том, что его подзащитных заподозрили в торговле детскими органами. По его словам, подобная версия даже не озвучивалась в Мосгорсуде во время избрания обвиняемым меры пресечения. Юрист утверждает, что "ни в одном процессуальном документе нет даже упоминаний про органы".