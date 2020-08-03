Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минздрав РФ назвал регионы, где лучше всего борются с наркоманией

Всего в трёх субъектах бывшие зависимые от запрещённых веществ держатся больше двух лет.

59
Post cover

Фото © Pixabay

В России идёт на спад заболеваемость наркоманией, о чём свидетельствуют последние данные Минздрава, сообщает NEWS.ru.

Россиян предупредили, что "алкоголизм выходного дня" опаснее наркомании

Количество отрицательных последствий оттакого употребления спиртного влияет на демографию, общественное здоровье и число преступлений.

— Так, в 2019 году подобный диагноз поставили в 9,9 случая на 100 тысяч населения. На 1 января 2014 года показатель составлял 14,5 случая, — информирует издание.

Отмечается, что в ряде регионов показатели остаются высокими. К ним относятся Приморский край (36,7), Сахалинская (28,6) и Амурская (24,5) области. А вот в некоторых частях страны бывшие наркоманы держатся в ремиссии по одному-два года. В частности, это Челябинская область (28,4%), Севастополь (26,3%) и Чувашия (19,9%).

— Больше двух лет держатся лучше всего в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях, — говорят в Минздраве.

Ранее весной 37-летний Джейк Брэдшоу из Огайо поделился в соцсетях старым фото, сделанным полицейским во время передозировки мужчины. После этого житель США "завязал" с запрещёнными препаратами.

Выбор редакции

Loading...