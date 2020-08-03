Минздрав РФ назвал регионы, где лучше всего борются с наркоманией

В России идёт на спад заболеваемость наркоманией, о чём свидетельствуют последние данные Минздрава, сообщает NEWS.ru.
Россиян предупредили, что "алкоголизм выходного дня" опаснее наркоманииКоличество отрицательных последствий оттакого употребления спиртного влияет на демографию, общественное здоровье и число преступлений.
— Так, в 2019 году подобный диагноз поставили в 9,9 случая на 100 тысяч населения. На 1 января 2014 года показатель составлял 14,5 случая, — информирует издание.
Отмечается, что в ряде регионов показатели остаются высокими. К ним относятся Приморский край (36,7), Сахалинская (28,6) и Амурская (24,5) области. А вот в некоторых частях страны бывшие наркоманы держатся в ремиссии по одному-два года. В частности, это Челябинская область (28,4%), Севастополь (26,3%) и Чувашия (19,9%).
— Больше двух лет держатся лучше всего в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях, — говорят в Минздраве.
Ранее весной 37-летний Джейк Брэдшоу из Огайо поделился в соцсетях старым фото, сделанным полицейским во время передозировки мужчины. После этого житель США "завязал" с запрещёнными препаратами.