Минздрав РФ назвал регионы, где лучше всего борются с наркоманией

В России идёт на спад заболеваемость наркоманией, о чём свидетельствуют последние данные Минздрава, сообщает NEWS.ru.

— Так, в 2019 году подобный диагноз поставили в 9,9 случая на 100 тысяч населения. На 1 января 2014 года показатель составлял 14,5 случая, — информирует издание.

Отмечается, что в ряде регионов показатели остаются высокими. К ним относятся Приморский край (36,7), Сахалинская (28,6) и Амурская (24,5) области. А вот в некоторых частях страны бывшие наркоманы держатся в ремиссии по одному-два года. В частности, это Челябинская область (28,4%), Севастополь (26,3%) и Чувашия (19,9%).

— Больше двух лет держатся лучше всего в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях, — говорят в Минздраве.