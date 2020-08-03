Секрет прост. Свердловского депутата-банкрота с 4 копейками дохода в год содержит бывшая жена

Депутат свердловского законодательного собрания Илья Гаффнер, который задекларировал в качестве дохода за 2019 год четыре копейки, живёт на иждивении бывшей супруги. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в заксобрании.

— Когда встал вопрос об аресте активов, он переписал имущество на жену и развёлся, — пояснил собеседник агентства.

Однако, по словам источника, Гаффнер всё ещё проживает с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. При этом в пользовании потомков чиновника числятся квартиры площадью 239,2 кв. м., 201,7 кв. м. и 80 кв. м., а сам депутат является обладателем квартиры в 66,6 квадратных метра.

Сам Гаффнер отказался комментировать свои доходы.