Секрет прост. Свердловского депутата-банкрота с 4 копейками дохода в год содержит бывшая жена

Депутат свердловского законодательного собрания Илья Гаффнер, который задекларировал в качестве дохода за 2019 год четыре копейки, живёт на иждивении бывшей супруги. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в заксобрании.
— Когда встал вопрос об аресте активов, он переписал имущество на жену и развёлся, — пояснил собеседник агентства.
Однако, по словам источника, Гаффнер всё ещё проживает с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. При этом в пользовании потомков чиновника числятся квартиры площадью 239,2 кв. м., 201,7 кв. м. и 80 кв. м., а сам депутат является обладателем квартиры в 66,6 квадратных метра.
Сам Гаффнер отказался комментировать свои доходы.
Суд не освободил от долгов депутата-банкрота, советовавшего россиянам меньше естьИзъятого у должника имущества хватило лишь на оплату судебных расходов.
Напомним, депутат прославился в 2015 году своим высказыванием о том, что россиянам на фоне повышения цен на продукты следовало бы задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться. В июле 2016 года он был признан банкротом. А в 2017 году суд лишил депутата поддельного диплома о высшем образовании, постановив вернуть его в учебное заведение для уничтожения.