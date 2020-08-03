Захватчик заложников в Киеве — о Зеленском: Выбрали шута

Мужчина, захвативший заложницу в отделении "Универсал банка" в Киеве, заявил, что в президенты Украины народ выбрал "шута".

— Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута... Он взял на себя обязательство управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Злоумышленник, впрочем, отметил, что предшественники Зеленского тоже не добились никаких результатов. Он подчеркнул, что Украина — свободная страна, как и другие мировые государства.

Напомним, днём 3 августа гражданин Узбекистана захватил заложницу, угрожая бомбой, которая якобы находится в его рюкзаке и сдетонирует даже в случае его смерти. Мужчина потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, тогда к бизнес-центру пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK. Позже спецназ СБУ вошёл в здание и задержал злоумышленника, заложница не пострадала.