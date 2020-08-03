"Я не самый богатый человек!" Волочкова отказалась платить штраф за визит в Дивеево

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается оплачивать штраф в 20 тысяч рублей за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивееве. Бывшая прима Большого театра с большей готовностью может отдать эту сумму на благотворительность.

— Я не хочу, чтобы эти деньги просто уходили в никуда, просто в государство. Я лучше отдам эти деньги своей дочери или любой девочке из Дивеева, людям, которые нуждаются, или вложу в часть моего концерта благотворительного. Мне есть куда их девать, я не самый богатый человек, — подчеркнула дива.

Танцовщица возмущена, что Тверской суд Москвы решает, "признавать её преступницей или нет", вместо того чтобы заниматься более важными уголовными делами. Сегодня же Волочкова вынуждена была снова посетить здание суда, где будет рассмотрено дело о нарушении ею санитарных правил и создании угрозы населению.