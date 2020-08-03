Онколог разгромил прогноз о росте заболеваний из-за массовых КТ

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев опроверг заявления о возможном росте количества заболеваний, вызванных радиацией, из-за массовых компьютерных томографий для диагностики коронавируса.
— Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга CoViD-19, — это достаточно безопасная история, — объяснил он в разговоре с НСН.
Как отметил онколог, в связи с эпидемией компьютерную томографию стало делать больше людей. К ней прибегают и те, у которых обычно в таком виде исследования нет необходимости. Но в основном речь не идёт о том, что один человек вынужден многократно делать КТ. Медработникам, которые взаимодействуют с оборудованием и пациентами при этом исследовании, также ничего не угрожает — они трудятся в специальных защитных костюмах.
Палка о двух концах. В Роспотребнадзоре заявили, что массовые КТ могут стать причиной роста заболеваний от облученияКомпьютерная томография стала одним из основных методов диагностики коронавируса.
За минувшие сутки в России выявили ещё 5394 новых случая коронавируса. Наряду с ПЦР-тестами и тестированием на наличие антител компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики CoViD-19.