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Онколог разгромил прогноз о росте заболеваний из-за массовых КТ

Речь идёт о единичном прохождении исследования, а не о многократном, напомнил медик.

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Фото © Pixabay

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев опроверг заявления о возможном росте количества заболеваний, вызванных радиацией, из-за массовых компьютерных томографий для диагностики коронавируса.

Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга CoViD-19, — это достаточно безопасная история, — объяснил он в разговоре с НСН.

Как отметил онколог, в связи с эпидемией компьютерную томографию стало делать больше людей. К ней прибегают и те, у которых обычно в таком виде исследования нет необходимости. Но в основном речь не идёт о том, что один человек вынужден многократно делать КТ. Медработникам, которые взаимодействуют с оборудованием и пациентами при этом исследовании, также ничего не угрожает — они трудятся в специальных защитных костюмах.

Палка о двух концах. В Роспотребнадзоре заявили, что массовые КТ могут стать причиной роста заболеваний от облучения

Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили ещё 5394 новых случая коронавируса. Наряду с ПЦР-тестами и тестированием на наличие антител компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики CoViD-19.

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