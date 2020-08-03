Онколог разгромил прогноз о росте заболеваний из-за массовых КТ

— Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга CoViD-19, — это достаточно безопасная история , — объяснил он в разговоре с НСН .

Как отметил онколог, в связи с эпидемией компьютерную томографию стало делать больше людей. К ней прибегают и те, у которых обычно в таком виде исследования нет необходимости. Но в основном речь не идёт о том, что один человек вынужден многократно делать КТ. Медработникам, которые взаимодействуют с оборудованием и пациентами при этом исследовании, также ничего не угрожает — они трудятся в специальных защитных костюмах.