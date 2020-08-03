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В ВОЗ заявили о менее чем 10% людей, перенёсших коронавирус

Больше всего рискуют медики.

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Фото © Pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили количество людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, и назвали тех, кто больше всего рискует ей заразиться, сообщает ТАСС.

Минобороны озвучило итоговые результаты испытаний вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко — видео

На 42-й день после первого введения препарата добровольцы вернулись в госпиталь и прошли углублённое медицинское обследование.

Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы, — цитирует агентство эксперта ВОЗ Марию Ван Керкхове.

Она отметила, что по всему миру публикуется достаточно много докладов об устойчивости к коронавирусу, которые заслуживают тщательного изучения. При этом наибольшая опасность подхватить вирус сохраняется в среде медицинского персонала.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцину от коронавируса в РФ зарегистрируют в течение десяти дней.

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