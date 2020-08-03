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Медведев заявил о возможных трудностях для мигрантов при получении работы в РФ

В Совбезе обеспокоены, что из-за потери заработка может возрасти уровень преступности среди приезжих.

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Фото © Штукина Екатерина / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за последнее время многие мигранты лишились работы, что может способствовать росту криминала среди приезжих граждан других стран.

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Проект ещё находится на стадии разработки, однако авторы предлагают создавать цифровой профиль мигранта сразу после въезда на территорию России.

Зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность <...> в экспертной среде, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, — приводятся его слова на сайте Совбеза.

Он добавил, что только в июле преступления, совершённые иностранцами, зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях. Если же говорить о статистике в целом, то в первом полугодии зарегистрировано 442 экстремистских преступления.

В конце июля в Москве произошёл трагический случай. Двое мужчин избили и изнасиловали 16-летнюю девочку.

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