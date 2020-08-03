Медведев заявил о возможных трудностях для мигрантов при получении работы в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за последнее время многие мигранты лишились работы, что может способствовать росту криминала среди приезжих граждан других стран.

— Зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность <...> в экспертной среде, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, — приводятся его слова на сайте Совбеза.

Он добавил, что только в июле преступления, совершённые иностранцами, зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях. Если же говорить о статистике в целом, то в первом полугодии зарегистрировано 442 экстремистских преступления.