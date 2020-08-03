"Выходи, крыса". В Уфе пассажиры автобуса выгнали из салона девушку без маски — видео

Видео © Соцсети
В Уфе пассажиры автобуса выгнали из общественного транспорта девушку, которая была без защитной маски. Ролик появился в Сети.
Одна из местных жительниц несколько раз прокричала "выходи", назвала пассажирку крысой, а затем даже пнула её сзади при выходе. Её поддержали и другие пассажиры. В "Башавтотрансе" заявили, что некорректно себя повели именно пассажиры, а не сотрудники автоперевозчика.
— Автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещён вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности другой пассажир проявил агрессивное поведение, — сказали "Интерфаксу" представители автотранспортного предприятия.
Пьяные пассажиры отказались надевать маски и устроили драку в самолёте — видеоИх арестовали, когда лайнер приземлился на Ибице.
Напомним, ранее житель Красноярска зашёл в автобус без защитной маски, что вызвало гнев других пассажиров, водителя и привело к потасовке. В какой-то момент он всё-таки решил надеть средство индивидуальной защиты, однако это уже не спасло ситуацию.