"Выходи, крыса". В Уфе пассажиры автобуса выгнали из салона девушку без маски — видео

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В Уфе пассажиры автобуса выгнали из общественного транспорта девушку, которая была без защитной маски. Ролик появился в Сети.

Одна из местных жительниц несколько раз прокричала "выходи", назвала пассажирку крысой, а затем даже пнула её сзади при выходе. Её поддержали и другие пассажиры. В "Башавтотрансе" заявили, что некорректно себя повели именно пассажиры, а не сотрудники автоперевозчика.

— Автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещён вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности другой пассажир проявил агрессивное поведение, — сказали "Интерфаксу" представители автотранспортного предприятия.