"С их гибелью погас свет". На Алтае простились с семьёй, погибшей на турбазе — видео

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В Алтайском крае сегодня состоялись похороны семьи Кременских, которая погибла в своём номере на туристической базе "Глобус". Проститься пришли многие друзья и знакомые семьи, а также коллеги.

Воспитанники Иосифа Кременских, у которых он был вожатым в летней школе, отмечают, что мужчина всегда был добр и отзывчив, никогда не отказывал в помощи.

— Это был замечательный человек. Период моего знакомства с ним совпал с подростковым возрастом, это был восьмой класс. <...> На самом деле он, я думаю, заложил какие-то мои личностные качества. То есть это период, когда ты подвергаешь сомнению авторитет родителей и ищешь какие-то другие авторитеты. И мне повезло, что я с ним встретился, думаю, что что-то смог унаследовать, — рассказал Георгий Ивлев, который был воспитанником Иосифа Кременских и продолжал поддерживать связь на протяжении дальнейшей жизни.

Коллеги Иосифа из Управления по печати Алтайского края отмечают, что он достаточно быстро влился в коллектив, имел добрый и мудрый характер. Им до сих пор не верится в произошедшее и кажется, что скоро он вернётся из отпуска. Иосиф всегда помогал коллегам, даже если это не входило в круг его обязанностей. Был жизнерадостным и даже жизнеутверждающим.

Классный руководитель погибшего 16-летнего Артёма Кременских уверяет, что подросток был отличным ребёнком, добрым, отзывчивым, занимался спортом. Смерть этой семьи — невероятная утрата для всех, отметила женщина. Артём профессионально занимался плаванием и имел достижения в этом виде спорта. Его товарищи рассказывают, что он всегда помогал разбирать ошибки неудачных заплывов, поддерживал, если что-то не получалось.

О семье Кременских у тех, кто их знал, остались только светлые и тёплые воспоминания.

— Это уникальная семья именно по доброжелательности. Кто-то написал, что с гибелью этой семьи погас свет. Можно сказать ещё по-другому: солнце зашло, — поделилась с Лайфом мама лучшего друга Артёма Кременских.