Семь тонн нефти разлились из трубопровода в Коми

Прокуратура Коми начала проверку из-за происшествия на трубопроводе в Усинском районе республики, где разлилось несколько тонн нефти.
— Объём излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее семи тонн; площадь нефтезагрязнённых земель — 0,48 га, — информирует региональное надзорное ведомство.
Россия вновь оказалась на втором месте по объёмам добычи нефтиЛидерства наша страна лишилась два года назад. А затем сместилась на третью строчку.
Отмечается, что происшествие случилось, когда велись работы по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода. В процессе работник подрядной организации повредил напорный нефтепровод.
Когда о случившемся стало известно, на месте аварии установили нефтеловушки и боновые заграждения. В ликвидации нефтеразлива участвует 25 человек и семь единиц техники. Собрано не менее 16 кубометров нефтезагрязнённого грунта.
Ранее Минобороны направило спецтехнику и военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды ртутью.