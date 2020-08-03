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Семь тонн нефти разлились из трубопровода в Коми

На месте аварии установлены боновые заграждения.

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Фото © Pixabay

Прокуратура Коми начала проверку из-за происшествия на трубопроводе в Усинском районе республики, где разлилось несколько тонн нефти.

Объём излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее семи тонн; площадь нефтезагрязнённых земель — 0,48 га,информирует региональное надзорное ведомство.

Россия вновь оказалась на втором месте по объёмам добычи нефти

Лидерства наша страна лишилась два года назад. А затем сместилась на третью строчку.

Отмечается, что происшествие случилось, когда велись работы по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода. В процессе работник подрядной организации повредил напорный нефтепровод.

Когда о случившемся стало известно, на месте аварии установили нефтеловушки и боновые заграждения. В ликвидации нефтеразлива участвует 25 человек и семь единиц техники. Собрано не менее 16 кубометров нефтезагрязнённого грунта.

Ранее Минобороны направило спецтехнику и военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды ртутью.

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