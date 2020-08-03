Из трубы жилого дома в Москве вспыхнул газ. Жители эвакуированы — видео

На юге Москвы вспыхнул газ из трубы жилого дома, идущей прямо по его фасаду. Об этом Лайфу сообщил источник.
Эвакуировано более 80 человек. Пострадавших нет. Подачу газа перекрыли, горение ликвидировано. На месте работают спасатели.
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На юге Москвы вспыхнул газ из трубы жилого дома, идущей прямо по его фасаду. Об этом Лайфу сообщил источник.
Эвакуировано более 80 человек. Пострадавших нет. Подачу газа перекрыли, горение ликвидировано. На месте работают спасатели.