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Из трубы жилого дома в Москве вспыхнул газ. Жители эвакуированы — видео

На месте работают спасатели.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На юге Москвы вспыхнул газ из трубы жилого дома, идущей прямо по его фасаду. Об этом Лайфу сообщил источник.

Эвакуировано более 80 человек. Пострадавших нет. Подачу газа перекрыли, горение ликвидировано. На месте работают спасатели.

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