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Суд приговорил Волочкову к новому штрафу за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

"Балерина всея Руси", как называла себя на процессе сама обвиняемая, с таким вердиктом не согласна. Она заявила, что является "не самым богатым человеком", чтобы спускать деньги "в никуда".

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Фото © Instagram.com / volochkova_art

Тверской районный суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей Анастасию Волочкову после её поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Напомним, что скандальная балерина уже должна 20 тысяч за отсутствие маски в магазине во время поездки, а новый штраф ей выписали за нарушение правила, запрещающего собираться в группы.

"Я не самый богатый человек!" Волочкова отказалась платить штраф за визит в Дивеево

Танцовщица намерена потратить эти деньги на благотворительность, а не спускать "в никуда".

Как уже сообщал Лайф, 29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.

Волочкову оштрафовали за визит в карантинное Дивеево. Но сначала она устроила шоу в суде

Артистка рассказала, как приняла полицейских за поклонников.

При составлении протокола Волочкова попросила записать себя как "приму-балерину всея Руси", но это не спасло её от административной ответственности.

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