Суд приговорил Волочкову к новому штрафу за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Тверской районный суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей Анастасию Волочкову после её поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Напомним, что скандальная балерина уже должна 20 тысяч за отсутствие маски в магазине во время поездки, а новый штраф ей выписали за нарушение правила, запрещающего собираться в группы.
"Я не самый богатый человек!" Волочкова отказалась платить штраф за визит в ДивеевоТанцовщица намерена потратить эти деньги на благотворительность, а не спускать "в никуда".
Как уже сообщал Лайф, 29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.
Волочкову оштрафовали за визит в карантинное Дивеево. Но сначала она устроила шоу в судеАртистка рассказала, как приняла полицейских за поклонников.
При составлении протокола Волочкова попросила записать себя как "приму-балерину всея Руси", но это не спасло её от административной ответственности.