Суд приговорил Волочкову к новому штрафу за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Тверской районный суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей Анастасию Волочкову после её поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Напомним, что скандальная балерина уже должна 20 тысяч за отсутствие маски в магазине во время поездки, а новый штраф ей выписали за нарушение правила, запрещающего собираться в группы.

Как уже сообщал Лайф, 29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.