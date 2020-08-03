"У куклы ножка больше". Челябинский хирург рассказал подробности уникальной операции 600-граммовой малышке — видео

Видео © LIFE

Руководитель детской неонатальной хирургии челябинской областной детской клинической больницы Павел Бабошко рассказал Лайфу об уникальной операции новорождённой девочке весом всего в 600 граммов, у которой выявили редкую патологию — диафрагмальную грыжу слева. Желудок, кишечник и селезёнка крохи были смещены в грудную клетку. Малышка появилась на свет на сроке 28 недель.

— Уникальность в том, что ребёнок с таким весом и в такой срок выжил и сейчас всё хорошо. Такие дети умещаются на ладони. У куклы ножка значительно больше, чем у нашего пациента. Пришлось оперировать исключительно инструментом, руками трогать невозможно, органы все очень нежные. Будет жить. Вес набирает и вид хороший, — рассказал Бабошко.

Операция длилась около часа, её проводили в реанимационной палате, так как малышку даже не могли перевести в операционную.

— Надо было сделать и помочь ребёнку — вот и все мысли. Радость в том, чтобы видеть результат своего труда. Когда видишь, что у ребёнка всё хорошо, когда к нему приходит мать и радуется, когда его выписывают. Это достаточно хорошее достижение, — отметил хирург.

Напомним, уникальную операцию малышке с диафрагмальной грыжей слева провели хирурги Челябинска. Она прошла удачно, спустя полтора месяца после неё кроха чувствует себя хорошо и уже удвоила свой вес.