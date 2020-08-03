Назвался святым духом. В Киеве рассказали о захватчике местного бизнес-центра

После захвата людей и угрозы взрыва в киевском отделении "Универсал-банка" украинским силовикам стали известны подробности о личности террориста, сообщает РИА "Новости".
Опубликовано видео момента захвата террориста в киевском бизнес-центреПо данным украинской полиции, заложница не пострадала.
— Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух, — цитирует агентство слова начальника полиции диалога украинской столицы Викторию Азарову.
По данным украинского МВД, захватчик банка блефовал, так как бомбу после его захвата не нашли. Среди прочих сведений о нём силовики установили, что у мужчины ещё в детстве была диагностирована олигофрения.
Как сообщили в СБУ, начато уголовное производство по статье "Террористический акт". Кроме того, к ней могут добавить обвинение по статье о захвате заложников. В совокупности для захватчика банка это может обернуться 12 годами тюремного заключения.
Напомним, днём 3 августа гражданин Узбекистана зашёл в киевский офис "Универсал-банка" и захватил заложницу. Мужчина также угрожал бомбой, которая якобы сдетонирует даже в случае его смерти. Террорист потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, тогда к бизнес-центру пустили журналистов трёх телеканалов: "112", "Наш" и ZiK.